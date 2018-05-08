Деннис: старался избежать неприятностей на последних 10 км этапа

Австралиец Роан Деннис, сохранивший лидерство в общем зачёте «Джиро д'Италия» после четвёртого этапа, оценил важность достигнутого успеха.

«Было трудно из-за многочисленных поворотов и публики. Задача заключалась в том, чтобы с последних 10 км до начала заключительного подъёма избежать неприятностей. Я несколько раз терял майку лидера уже после следующего этапа на Гранд-турах, поэтому для меня было очень важно сохранить лидерство в генеральной классификации», — приводит слова Денниса официальный сайт гонки.