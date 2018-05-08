Ещё
Деннис: старался избежать неприятностей на последних 10 км этапа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Деннис: старался избежать неприятностей на последних 10 км этапа 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Австралиец Роан Деннис, сохранивший лидерство в общем зачёте «Джиро д'Италия» после четвёртого этапа, оценил важность достигнутого успеха.
«Было трудно из-за многочисленных поворотов и публики. Задача заключалась в том, чтобы с последних 10 км до начала заключительного подъёма избежать неприятностей. Я несколько раз терял майку лидера уже после следующего этапа на Гранд-турах, поэтому для меня было очень важно сохранить лидерство в генеральной классификации», — приводит слова Денниса официальный сайт гонки.
Чемпионат.com: последние новости
Аникина: Голодец будет одним из сильнейших кураторов спортивной отрасли Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» обыграл «Автодор» — 84:82 «Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера25
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко392
ФИФА наказала Россию43
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
Самые горячие фанатки
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение