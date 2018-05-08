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«Золотой мяч» Яшина будет представлен на футбольном фестивале в Лужниках
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«Золотой мяч» Яшина будет представлен на футбольном фестивале в Лужниках 

ТАСС 37 минут назад
ТАСС, 8 мая. Награда «Золотой мяч» советского вратаря Льва Яшина будет выставлена на футбольно-музыкальном фестивале «Россия любит футбол», который пройдет в Лужниках 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Трофей впервые покинет Музей спорта. В рамках фестиваля пройдет футбольный турнир среди любительских команд. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 370 команд.
Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз «Золотой мяч»; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом «Золотого мяча». Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.
Движение «Россия любит футбол» создано в 2015 году, его основная задача — привлечение новых аудиторий к футболу и новых культур боления. Первый фестиваль, который прошел в сентябре 2017 года, посетило 15 тысяч человек.
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