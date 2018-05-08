«Золотой мяч» Яшина будет представлен в Лужниках

Трофей лучшего футболиста мира «Золотой мяч» легендарного советского вратаря Льва Яшина будет представлен на фестивале «Россия любит футбол» в Лужниках 12 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Награда в первый раз за всю историю покинет Музей спорта. В программе фестиваля предусмотрен футбольный турнир среди любительских команд, в котором примут участие около 370 команд.

Яшин, выступавший московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, признан лучшим вратарем 20 века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Голкипер провел за сборную СССР 74 матча и является единственным вратарем в истории, которому удалось стать обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Яшин вошел в символическую сборную призеров Олимпиад по футболу.