Черчесов принял решение не вызывать Глушакова на чемпионат мира

Как утверждает издание, и Глушаков и Комбаров попадут в расширенный список сборной, который будет оглашен 11 мая, но в итоговую заявку на чемпионат мира включены не будут.

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