Черчесов принял решение не вызывать Глушакова на чемпионат мира 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение отказаться от услуг капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова и не брать хавбека на чемпионат мира. Также тренерский штаб национальной команды не рассчитывает на другого игрока «красно-белых» — защитника Дмитрия Комбарова, сообщает «Спорт Экспресс».
Как утверждает издание, и Глушаков и Комбаров попадут в расширенный список сборной, который будет оглашен 11 мая, но в итоговую заявку на чемпионат мира включены не будут.
Кроме того, источнику стало известно, что в расширенный состав сборной России попадут форвард тульского «Арсенала» Артём Дзюба, нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и полузащитник «Динамо» Александр Ташаев.
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