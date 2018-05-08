Ещё
Черчесов принял решение не вызывать Глушакова на чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов принял решение не вызывать Глушакова на чемпионат мира 

Свободная пресса 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение отказаться от услуг капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова и не брать хавбека на чемпионат мира. Также тренерский штаб национальной команды не рассчитывает на другого игрока «красно-белых» — защитника Дмитрия Комбарова, сообщает «Спорт Экспресс».
Как утверждает издание, и Глушаков и Комбаров попадут в расширенный список сборной, который будет оглашен 11 мая, но в итоговую заявку на чемпионат мира включены не будут.
Кроме того, источнику стало известно, что в расширенный состав сборной России попадут форвард тульского «Арсенала» Артём Дзюба, нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и полузащитник «Динамо» Александр Ташаев.
Новости ЧМ-2018: Черчесов внес ясность, сыграют ли на ЧМ-2018 Кокорин, Васин и Джикия
Свободная пресса: последние новости
Кузнецов и Овечкин в шаге от финала конференции ЧМ-2018: Россия разгромила белорусов Иранские телевизионщики цензурировали футбольную трансляцию из-за женщины-арбитра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера29
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко403
Самые горячие фанатки
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером14
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение