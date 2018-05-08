Боярский: В финале Кубка России буду болеть за земляков!

Матч между клубом из Ленобласти «Тосно» и курским «Авангардом» состоится 9 мая в рамках финала Кубка России по футболу на стадионе «Волгоград Арена». Народный артист России Михаил Боярский , известный как ярый болельщик питерского «Зенита» , накануне был замечен папарацци в шарфе клуба «Тосно». В эфире НСН он рассказал, почему поддерживает эту команду и не считает это предательством по отношению к бело-голубым.

«Нет, я не поеду в Волгоград. Но, поскольку я считаю, что Тосно — это недалеко от Петербурга, это практически наш город, поэтому эта команда мне близка. Я очень рад, что они играют в финале Кубка, желаю им всяческих побед. Я очень надеюсь, что завтра они нам подарят к празднику победу. Они себя уже зарекомендовали, поэтому, конечно, мои симпатии на их стороне. Я, конечно, не перестал болеть за «Зенит», но всё равно, это наш, петербургский клуб, так что я желаю им всего наилучшего», — сказал Боярский.

Команда, по словам артиста, имеет шансы на победу в Кубке России, что станет для неё важным шагом вперёд.

«Мне очень приятно, что они доказали свою состоятельность в матче со “Спартаком” , они молодая, но уже сильная команда! Я надеюсь, что у них есть шансы победить, потому что амбиции молодых ребят должны быть утроенными по сравнению с игроками такого плана, как «Зенит». У них очень серьёзная мотивация — несмотря на то, что они не успели подать заявку на Европу до 5 марта, всё-таки это пойдёт в копилку престижа и веса команды, если они завоюют Кубок», — заключил Боярский.

Напомним, что Кубок России — это ежегодное состязание, в котором принимают участие профессиональные клубы, а также любительские команды, ставшие победителями региональных соревнований ЛФЛ, и прошедшие аттестацию в ПФЛ. Обладатель Кубка получает путевку в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон.