Юран: «Ситуация с Глушаковым и Комбаровым в „Спартаке“ выглядит немножко смешно»

"Нужно ли приглашать Глушакова и Комбарова с борную? А у нас есть другой выбор? Я не думаю, что эти футболисты не проходят в состав по спортивной части. Там что-то внутри. До этого игроки были на ведущих ролях в «Спартаке», а сейчас вдруг они не проходят в состав по спортивному принципу? Это выглядит немножко смешно. Думаю, что это внутренний конфликт. А сборной они нужны однозначно. Это опыт. Глушаков и Комбаров умеют играть. Выбор у нас не велик и кандидатуры этих двух футболистов, на мой взгляд, даже не обсуждаются", — цитирует бывшего футболиста СЭ.