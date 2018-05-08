Ещё
3000 аргентицам запрещено посещение чемпионата мира в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

3000 аргентицам запрещено посещение чемпионата мира в России 

Спорт-Экспресс 6 минут назад
Правительство Аргентины в ближайшие дни подпишет с Россией соглашение, согласно которому более 3000 болельщиков не смогут попасть на чемпионата мира-2018, информирует Reuters. В список будет включены фанаты, которым запрещен проход на стадионы в Аргентине, а также участники хулиганских группировок.
Сообщается, что имена 400 болельщиков уже переданы организаторам чемпионата мира. Информация по 3000 аргентинцам будет доступна сотрудникам аэропортов и иммиграционным службам. Аргентина на ЧМ-2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России. По последним официальным данным ФИФА, билеты на матчи чемпионата мира приобрели 44882 аргентинских болельщика.
Все о чемпионате мира-2018 по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
«Спартак» - «Ростов» - 2:0. Видеообзор матча Полиция Великобритании: «Россия обещает безопасность фанатам на ЧМ» Самая сказочная история европейского сезона. Клуб из третьей лиги хочет остановить «ПСЖ»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера31
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко405
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
Самые горячие фанатки
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером14
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение