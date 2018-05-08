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Гаттузо: «Если выиграем Кубок Италии, выпью бокал вина»
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Гаттузо: «Если выиграем Кубок Италии, выпью бокал вина» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от финала Кубка Италии с «Ювентусом».
"Для нас предстоящий финал сродни матчу чемпионата мира с учётом энтузиазма, который царит в рядах команды и её болельщиков. Если мы выиграем трофей, я выпью бокал вина со своими ребятами, возможно, и не один. А потом мне хотелось бы провести время с женой и детьми — в последнее время они видят меня не так часто", — приводит слова Гаттузо Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится 9 мая, начало — 22:00 по московскому времени.
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