Гаттузо: «Если выиграем Кубок Италии, выпью бокал вина»

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от финала Кубка Италии с «Ювентусом».

"Для нас предстоящий финал сродни матчу чемпионата мира с учётом энтузиазма, который царит в рядах команды и её болельщиков. Если мы выиграем трофей, я выпью бокал вина со своими ребятами, возможно, и не один. А потом мне хотелось бы провести время с женой и детьми — в последнее время они видят меня не так часто", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Милан» состоится 9 мая, начало — 22:00 по московскому времени.