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Юран: «Черчесов должен забыть обиды и поговорить с Дзюбой»
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Юран: «Черчесов должен забыть обиды и поговорить с Дзюбой» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран считает, что нападающий Артём Дзюба может пригодиться сборной России на домашнем чемпионате мира.
— Стоит ли Станиславу Черчесову вызвать в сборную Артёма Дзюбу?
— Кокорин получил серьезную травму, а рассчитывать на одного Смолова или еще кого-то тяжеловато. Дзюба ушел играть в аренду и все доказывает своим отношением, желанием, забивает мячи. У нас нет другого такого форварда таранного типа. Матчи могут быть разные. Иногда нужно продавить соперника, цепляться за мячи. На мой взгляд, Дзюба нужен нашей сборной. Черчесову надо убрать какие-то амбиции и отодвинуть обиды ради результата и болельщиков. Это чемпионат мира, который проходит у нас дома. Нужно сесть и по-мужски поговорить.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева чемпионата в группе А встретятся с командами из Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
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