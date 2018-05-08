Юран: «Черчесов должен забыть обиды и поговорить с Дзюбой»

— Стоит ли Станиславу Черчесову вызвать в сборную Артёма Дзюбу?

— Кокорин получил серьезную травму, а рассчитывать на одного Смолова или еще кого-то тяжеловато. Дзюба ушел играть в аренду и все доказывает своим отношением, желанием, забивает мячи. У нас нет другого такого форварда таранного типа. Матчи могут быть разные. Иногда нужно продавить соперника, цепляться за мячи. На мой взгляд, Дзюба нужен нашей сборной. Черчесову надо убрать какие-то амбиции и отодвинуть обиды ради результата и болельщиков. Это чемпионат мира, который проходит у нас дома. Нужно сесть и по-мужски поговорить.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева чемпионата в группе А встретятся с командами из Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.