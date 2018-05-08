Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил участников Великой Отечественной войны с Днем Победы 

В преддверии 9 мая Мэр Вологды побывал в гостях у пятерых фронтовиков. Он поздравил их с наступающим Днем Победы, в свою очередь ветераны поделились воспоминаниями, вместе перелистали военные альбомы, в которых, среди прочих, есть и фотографии военных лет.
Одним из ветеранов, который принимал сегодня поздравления, стал фронтовик Алексей Александрович Перминов. Кроме Великой Отечественной, он прошел еще и войну с Японией. Заслужил более 30 наград, в том числе два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу». После войны больше 40 лет проработал в локомотивном депо Вологды кочегаром, помощником машиниста и машинистом. В 2014 году Алексей Перминов стал главным героем музыкального клипа «Память», который сняла вологодская группа «Скрэтч».
Гостей принимал сегодня и фронтовик Николай Григорьевич Лапочкин. В 1943 году он ушел на фронт и до конца войны служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. В бою под Будапештом Николай Григорьевич совершил свой первый подвиг — взорвал немецкий танк, за что был награжден медалью «За отвагу». Ее он считает самой дорогой. Победу вологжанин встретил в Чехословакии.
«Когда мы узнали об этом событии, то отдыхали в одном из зданий на чердаке. Нас известили об окончании войны, и из своих автоматов мы изрешетили всю крышу от радости», — вспоминает участник Великой Отечественной войны Николай Лапочкин.
В июне 1945 года Николай Лапочки участвовал в Параде Победы на Красной площади. А в мирное время 27 лет проработал в системе МВД, в уголовном розыске.
Также Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил сегодня с праздником Елену Петровну Михееву, Геннадия Ивановича Тихомирова, Владимира Николаевича Стафеева.
«Не все ветераны смогут прийти завтра на Парад, многим уже за 90 лет. Но оставить без внимания этих людей мы не можем. Я и мои заместители поздравили всех участников Великой Отечественной войны, которые живут в Вологде, к нескольким заедем ещё завтра перед торжествами на площади Революции», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Завтра, 9 мая, ветераны войны станут главными зрителями Парада Победы на площади Революции. Для них подготовлено около 120 мест. Помогать им, следить за их состоянием здоровья будут волонтеры Победы.