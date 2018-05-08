Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил участников Великой Отечественной войны с Днем Победы

В преддверии 9 мая Мэр Вологды побывал в гостях у пятерых фронтовиков. Он поздравил их с наступающим Днем Победы, в свою очередь ветераны поделились воспоминаниями, вместе перелистали военные альбомы, в которых, среди прочих, есть и фотографии военных лет.

Одним из ветеранов, который принимал сегодня поздравления, стал фронтовик Алексей Александрович Перминов . Кроме Великой Отечественной, он прошел еще и войну с Японией. Заслужил более 30 наград, в том числе два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу». После войны больше 40 лет проработал в локомотивном депо Вологды кочегаром, помощником машиниста и машинистом. В 2014 году Алексей Перминов стал главным героем музыкального клипа «Память», который сняла вологодская группа «Скрэтч».

Гостей принимал сегодня и фронтовик Николай Григорьевич Лапочкин. В 1943 году он ушел на фронт и до конца войны служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. В бою под Будапештом Николай Григорьевич совершил свой первый подвиг — взорвал немецкий танк, за что был награжден медалью «За отвагу». Ее он считает самой дорогой. Победу вологжанин встретил в Чехословакии.

«Когда мы узнали об этом событии, то отдыхали в одном из зданий на чердаке. Нас известили об окончании войны, и из своих автоматов мы изрешетили всю крышу от радости», — вспоминает участник Великой Отечественной войны Николай Лапочкин.

В июне 1945 года Николай Лапочки участвовал в Параде Победы на Красной площади. А в мирное время 27 лет проработал в системе МВД , в уголовном розыске.

«Не все ветераны смогут прийти завтра на Парад, многим уже за 90 лет. Но оставить без внимания этих людей мы не можем. Я и мои заместители поздравили всех участников Великой Отечественной войны, которые живут в Вологде, к нескольким заедем ещё завтра перед торжествами на площади Революции», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Завтра, 9 мая, ветераны войны станут главными зрителями Парада Победы на площади Революции. Для них подготовлено около 120 мест. Помогать им, следить за их состоянием здоровья будут волонтеры Победы.