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Агент: Туре с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии
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Агент: Туре с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии 

RT на русском 25 минут назад
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, на что готов пойти его клиент, ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, чтобы продолжить выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ)
«Яя здоров и отчаянно попытается доказать, что он все ещё является лучшим центральным полузащитником в АПЛ», — приводит слова Селюка Sky Sports.
Он отметил, что поскольку сборная Кот-д'Ивуара не пробилась на чемпионат мира по футболу, Туре подойдёт к следующему сезону в хорошей форме.
«Он с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии. Если же его клуб не будет удовлетворён его выступлениями, он вернёт половину своей зарплаты, либо же клуб получит право моментально разорвать с Яя контракт, без компенсации», — добавил агент.
Ранее стало известно, что Туре уйдёт из «Манчестер Сити» по окончании сезона.
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