Ещё
Яя Туре намерен продлить контракт с «Манчестер Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яя Туре намерен продлить контракт с «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его клиент намерен продолжить выступление за английский клуб, передает "Советский спорт".
По его словам, 34-летний ивуариец готов подписать однолетний контракт с действующими чемпионами Англии.
"Он с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии. Если же его клуб не будет удовлетворен его выступлениями, он вернет половину своей зарплаты, либо же клуб получит право моментально разорвать с Яя контракт, без компенсации", — цитирует Селюка Sky Sports.
Яя Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. В составе «манкунианцев» он трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл один Кубок Англии и два Кубка английской лиги.
Газета.Ru: последние новости
Умер Эрик Гебоерс "Атлетико" нашел замену Гризманну в "ПСЖ" "ПСЖ" в четвертый раз подряд выиграл Кубок Франции
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко411
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера37
Медведев породил новый анекдот про Мутко485
Самые горячие фанатки1
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение