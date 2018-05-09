Яя Туре намерен продлить контракт с «Манчестер Сити»

По его словам, 34-летний ивуариец готов подписать однолетний контракт с действующими чемпионами Англии.

"Он с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии. Если же его клуб не будет удовлетворен его выступлениями, он вернет половину своей зарплаты, либо же клуб получит право моментально разорвать с Яя контракт, без компенсации", — цитирует Селюка Sky Sports.

Яя Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. В составе «манкунианцев» он трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл один Кубок Англии и два Кубка английской лиги.