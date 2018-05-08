Еще один талант! 6-летняя Харпер Севен Бекхэм оседлала лошадь

Фото Харпер Севен, оседлавшей маленькую лошадь, Виктория Бекхэм опубликовала у себя в Instagram. Смелая малышка, несмотря на возраст, уверенно чувствует себя в седле к гордости знаменитой мамы. На залитом солнцем снимке она счастливо улыбается фотографу.

— подписала кадр Виктория. Конную прогулку она устроила в гостях у своих родителей, куда привезла всех четверых детей, рожденных в браке с Дэвидом Бекхэмом , включая 19-летнего Бруклина.

Бекхэмы не устают хвастать талантами маленькой Харпер Севен: она уже пробовала водить машину под руководством отца, а также умеет печь пиццу.

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Фото:Instagram