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Еще один талант! 6-летняя Харпер Севен Бекхэм оседлала лошадь
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Еще один талант! 6-летняя Харпер Севен Бекхэм оседлала лошадь 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Фото Харпер Севен, оседлавшей маленькую лошадь, Виктория Бекхэм опубликовала у себя в Instagram. Смелая малышка, несмотря на возраст, уверенно чувствует себя в седле к гордости знаменитой мамы. На залитом солнцем снимке она счастливо улыбается фотографу.
— подписала кадр Виктория. Конную прогулку она устроила в гостях у своих родителей, куда привезла всех четверых детей, рожденных в браке с Дэвидом Бекхэмом, включая 19-летнего Бруклина.
Бекхэмы не устают хвастать талантами маленькой Харпер Севен: она уже пробовала водить машину под руководством отца, а также умеет печь пиццу.
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Фото:Instagram
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