В сборную Украины вызваны 8 легионеров

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор восемь игроков, выступающих за иностранные клубы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Отмечается возвращение в ряды сборной Украины Ярмоленко, пропустившего прошлый сбор из-за травмы, и Селезнева, который последний раз получал вызов в команду год назад — на матч с Финляндией.

Полный список игроков, который примут участие в сборе национальной команды, будет объявлен позднее.

Матч Ураина — Марокко состоится 31 мая, начало — в 23.00 по московскому времени.