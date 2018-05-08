В сборную Украины вызваны восемь игроков из иностранных чемпионатов 

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пригласил в команду восьмерых футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах.
Вызов в сборную получили Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция) и Евгений Селезнев («Акхисар», Турция), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Эти футболисты будут готовиться к товарищеским матчам с Марокко (31 мая) и Албанией (2 июня). Полный список игроков, включающий представителей чемпионата Украины, будет обнардован позднее.