«Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ

«Вест-Бромвич Альбион» потерял математические шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиги (АПЛ) на следующий сезон.

Это произошло после победы «Саутгемптона» над «Суонси Сити» в перенесённом матче 31-го тура, по итогам которого «святые» с 36-ю баллами покинули зону вылета, а «Вест Бромвич» с 31 баллом перед последней игрой сезона занимает предпоследнее место, отстав от «Хаддерсфилд Таун» идущего 17-м на пять очков.

«Вест Бромвич» вылетел во второй дивизион чемпионата Англии — Чемпионшип после семи сезонов в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Сток Сити» вылетел в Чемпионшип после десяти лет пребывания в Английской премьер-лиге.