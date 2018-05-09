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«Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ
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«Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Sports.ru
«Вест-Бромвич Альбион» потерял математические шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиги (АПЛ) на следующий сезон.
Это произошло после победы «Саутгемптона» над «Суонси Сити» в перенесённом матче 31-го тура, по итогам которого «святые» с 36-ю баллами покинули зону вылета, а «Вест Бромвич» с 31 баллом перед последней игрой сезона занимает предпоследнее место, отстав от «Хаддерсфилд Таун» идущего 17-м на пять очков.
«Вест Бромвич» вылетел во второй дивизион чемпионата Англии — Чемпионшип после семи сезонов в АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Сток Сити» вылетел в Чемпионшип после десяти лет пребывания в Английской премьер-лиге.
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