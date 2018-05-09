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«Пари Сен-Жермен» в 12-й раз завоевал Кубок Франции
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«Пари Сен-Жермен» в 12-й раз завоевал Кубок Франции
Советский спорт
1 час назад
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У победителей встречи голами отметились Джовани Ло Селсо и Эдинсон Кавани, забившие на 26-й и 74-й минутах соответственно.
Таким образом, парижане в четвертый раз подряд и в 12-й раз в истории завоевали этот трофей.
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