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«Пари Сен-Жермен» в 12-й раз завоевал Кубок Франции
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«Пари Сен-Жермен» в 12-й раз завоевал Кубок Франции 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи голами отметились Джовани Ло Селсо и Эдинсон Кавани, забившие на 26-й и 74-й минутах соответственно.
Таким образом, парижане в четвертый раз подряд и в 12-й раз в истории завоевали этот трофей.
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