Мартин Бродер: «Власик сможет сыграть за сборную Канады уже в субботу против финнов»

Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродер рассказал в интервью «СЭ», что защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуард Власик прибудет в расположение национальной команды в пятницу. Уже в субботу игрок сможет сыграть против финнов в пятом матче на чемпионате мира.

— К вам присоединится Марк-Эдуард Власик. Будет ли кто-то еще?

— Пока нет. Нас вполне устраивает и нынешний состав. Власик приедет в пятницу. И уже в субботу может сыграть против финнов.

— Вы приехали в Копенгаген посмотреть на другие команды?

— Заодно. У нас выходные. Так что можно было позволить себе потратить несколько часов на то, чтобы добраться сюда из Хернинга. Посмотреть, какие тут условия. Что нас ждет через неделю с небольшим. И посмотреть на другие команды.

— Где лучше — в Копенгагене или Хернинге?

— Копенгаген — крупный город. Хернинг — небольшой. Но там очень хорошо. Была проделана большая работа, чтобы всех все устраивало. Арена удобная, раздевалки тоже. Все в порядке. По условиям в Копенгагене пока не могу сказать. Завтра пройдемся по арене, все изучим, чтобы знать, чего в принципе ждать.

— Болельщиков в Копенгагене побольше, чем у вас Хернинге?

— На дневных матчах — да. Но на вечерних с посещаемостью порядок. Когда мы играли с США — арена была битком. Когда играли с Данией — точно так же битком. Да, с Кореей было маловато болельщиков. Но это же была чуть ли не утренняя игра. Так что мы не были удивлены. Нет, в Хернинге нормально все с болельщиками. Но в столице все же побольше. Атмосфера мне нравится. (Сергей ЕРОНКО)

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