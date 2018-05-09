Доступное и полностью натуральное удобрение: эффект вас впечатлит

Не хочу и не буду быть истиной в последней инстанции, утверждающей, что такой пронавоженной подстилкой ничего нельзя «сжечь», но, как бы там ни было, уже который год применяю, даже не дожидаясь пока перепреет (ничего не «горело». Единственное — нельзя применять такое на лилейниках, они этого терпеть не могут).

Беру весной выгребаю из теплиц подстилку (сено-солома, на котором зимой гуляли гуси, утки и т.п.) и раскладываю где-нибудь на малине, пересыпая золой и «использованной» яичной скорлупой.

Получается вот что:

малина

Фотографом мне, конечно, не быть, фотографировать я не умею от слова совсем, да и аппарат далёк от того, чтобы называться фотокамерой (дешевенький телефон нокия-раскладушка), но, в общем, напишу словами, короче тупо все гряды (особенно осевшие места, ямки) заложены тонким слоем пронавоженного сена/соломы.

Я обкладываю (но не у шейки, а вокруг, вокруг приствольного круга даже, а не сколько на него, вширь) этим «навозом» яблони, смородину, ежевику, барбарис, основательно закладываю малину, вишни, черешню.

Результат пока (несколько лет эксперимента) очень радует, стали плодоносить даже те яблони, которые годами не плодоносили вообще.

А потом накашиваю в хлева новое сено, раскидывая его по полу. Ну и зимой его больше и больше, докладываю до толщины слой за слоем по мере загрязнения.

На такие дела годится солома, либо какое-нибудь второсортное грубое (палки крапивы, полыни, лопух и т.п.) сено.

Еще знаю интересный способ посадки картошки — идём на так себе участок (глина сплошная, трава плохо растёт), перекапываем его (чтобы рыхлый был и сорняки перевернуть), раскидываем там толстым слоем эту самую подстилку, после чего подъезжаем с тачкой песка и картошкой. Делаем лунки (прям вот так, в этом навозе, кладём туда картофелину, и накрываем её просто лопатой песка (именно песком, не навозом). После чего проходим всю готовую гряду посыпаем древесной золой (чтобы отвадить вредителей, которые, если этого не сделать, могут там поселиться).

Результат очень интересный — картошку не надо выкапывать, просто подходим с лапкой, да или прям так руками наклоняем куст и получаем кучу картошки (осенью) в этом пронавоженном сене.

Только важно саму картофелину положить именно в песчаную лунку, иначе она может начать гнить. При этом, вылезая из песка — она отлично себя чувствует корнями в этом «навозе».