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Помощник тренера «Миннесоты» отправлен в отставку из-за домогательств
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Помощник тренера «Миннесоты» отправлен в отставку из-за домогательств 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Рик Брансон уволен с поста помощника главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» из-за обвинений в неподобающем поведении по отношению к женщинам. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы НБА, причина отставки не была указано. Стоит отметить, что ряд СМИ связал отставку Брансона с многочисленными жалобами женщин на неподобающее отношение с его стороны.
Брансон уже был замешан в подобном скандале в 2014 году, когда его обвинили в попытке сексуального насилия в отношении массажистки, но специалист был оправдан.
Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике Фернандо де Карвальо Лопес обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к своим подопечным.
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