Тренер немецкой сборной: «Я просил футболистов не реагировать на эмоции волгоградских болельщиков»

Главный тренер юношеской сборной Германии признался, что во время матча на волгоградском стадионе «Зенит» российские футболисты несколько раз заставили его понервничать.

— Я хотел бы поблагодарить своих игроков за то, что сегодня они очень хорошо сыграли в нападении, — прокомментировал матч Гуидо Штрайксбир. — Они показали интересные голевые передачи и создали хорошие моменты у ворот соперника. Российские игроки тоже проявили себя в атаке и в защите. Ребята создали несколько сложных моментов у наших ворот. Местами игра была опасной для сборной Германии.

Переде выходом на волгоградский стадион старший тренер сборной просил своих футболистов сохранять трезвую голову и не заражаться эмоциями болельщиков.

— Любая игра — это учебный процесс, — убежден Гуидо Штрайксбир. — Неделю назад мы играли со сборной Австрии, сейчас с российской командой. Это абсолютно разные игроки с несхожими характерами. Перед игрой я просил игроков помнить лишь об одном: любой матч — это новый опыт. Во время игры футболист должен быть с трезвой головой и не поддаваться эмоциям футбольных фанатов. Кстати, завтра мы пойдем на стадион «Волгоград Арена» и с удовольствием посмотрим финал Кубка России по футболу.