Тренер немецкой сборной: «Я просил футболистов не реагировать на эмоции волгоградских болельщиков» 

Главный тренер юношеской сборной Германии признался, что во время матча на волгоградском стадионе «Зенит» российские футболисты несколько раз заставили его понервничать.
— Я хотел бы поблагодарить своих игроков за то, что сегодня они очень хорошо сыграли в нападении, — прокомментировал матч Гуидо Штрайксбир. — Они показали интересные голевые передачи и создали хорошие моменты у ворот соперника. Российские игроки тоже проявили себя в атаке и в защите. Ребята создали несколько сложных моментов у наших ворот. Местами игра была опасной для сборной Германии.
Переде выходом на волгоградский стадион старший тренер сборной просил своих футболистов сохранять трезвую голову и не заражаться эмоциями болельщиков.
— Любая игра — это учебный процесс, — убежден Гуидо Штрайксбир. — Неделю назад мы играли со сборной Австрии, сейчас с российской командой. Это абсолютно разные игроки с несхожими характерами. Перед игрой я просил игроков помнить лишь об одном: любой матч — это новый опыт. Во время игры футболист должен быть с трезвой головой и не поддаваться эмоциям футбольных фанатов. Кстати, завтра мы пойдем на стадион «Волгоград Арена» и с удовольствием посмотрим финал Кубка России по футболу.
Тренер российской юношеской сборной уверен, что его игроки не смогли угнаться за темпом немецких спортсменов. Комментируя поражение, Андрей Гордеев не стал скрывать серьезное преимущество сборной Германии перед российскими футболистами.