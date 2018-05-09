Ещё
Карвахаль: «Это было достойное Эль Класико»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карвахаль: «Это было достойное Эль Класико» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль, продолжающий восстанавливаться от травмы, высказался по поводу состоявшегося Эль Класико.
"Это был очень интенсивный матч. Наблюдать за такой игрой дома гораздо хуже, чем находиться на поле, это я говорю по собственному опыту. Это было очень даже достойное Эль Класико. Нейтральные болельщики увидели отличное шоу с четырьмя голами. Понятно, что матч не имел какого-либо турнирного значения, потому что «Барселона» уже выиграла чемпионат, но обе команды хотели выиграть", — цитирует 26-летнего бека «сливочных» El Mundo Deportivo.
Soccer News: последние новости
Зидан требует от руководства "Реала" подписания звезды АПЛ Между "Барселоной" и "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу Гризманна "Барселона" рассматривает две кандидатуры на усиление правого фланга обороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко411
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера37
Медведев породил новый анекдот про Мутко485
Самые горячие фанатки1
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение