Йозеф Яндач: «Россия претендует на золото. Счета 6:0, 7:0 — это показатель»

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач подвел итоги матча против Швейцарии (5:4 Б) и ответил на вопросы о будущем матче своей команды против России, который состоится в четверг.

— Крейчи и Пастрняк присоединятся к сборной Чехии?

— Да.

— Сыграют ли они с Россией?

— Еще не знаю. Пока не уверен. Возможно, да, возможно — нет. Когда приедут — поговорим, будем решать это в тренерском штабе.

— Но они уже точно приедут?

— Да.

— Вы наверняка смотрели матчи сборной России.

— Хорошо играет. Хорошая команда. Они играли против не самых простых соперников, но забили много, а сколько еще не забили. Хорошо играют в большинстве. Это одна из сборных, которая претендует на золото.

— Вы собираетесь использовать какую-то конкретную тройку против тройки Дацюка? Скажем, тройку Плеканеца?

— Да, он всегда использовался в этой роли. Возможно, мы используем его в ней и сейчас. Мы и со швейцарцами его так частично использовали. Накладывали на их первое звено. Он знает, как действовать в таких случаях. Он в НХЛ постоянно так играет. Не исключаю, что с Россией он будет именно такие функции исполнять. Но у России не одно звено. Там все четыре одинаково хорошие.

— 20:0 со стороны сборной России вас пугают, или все-таки соперники были слишком слабые?

— Вы посмотрите на игру сборной России. Они спокойно играют. Без проблем в обороне. Забивают. В большинстве хорошо играют. Соперники были не такими сильными, но 6:0, 7:0 — это показатель. А сколько они не попадали, когда должны были. Ох, будем смотреть в четверг.

— Будет ли Францоуз в воротах?

— Я сначала скажу вратарям, кто будет начинать, чтобы они первыми узнали. А потом уже скажу вам.

— Есть ли у вас понимание того, с кем вы будете использовать Крейчи и Пастрняка? Или, может быть, они будут играть вдвоем? Хотя в клубе играют порознь.

— Играли в разных тройках, но они уже играли вместе и хорошо друг друга знают. Думаю, что они будут в одном звене.

— А кто тогда сядет в запас?

— Сначала я им скажу, потом вам.

— Вы сильно ругали защитников после первой шайбы.

— Нельзя так ошибаться на пятаке. И играть так медленно. Поэтому мы дали некоторым отдых. У нас восемь защитников. Есть кому играть. При этом — три игры через сутки. Тяжелая программа. Поэтому некоторым нужно дать отдохнуть. Чтобы подумали о своей игре. Набрали форму. Лучше играли перед воротами — там у нас большие проблемы.

— Индивидуальные ошибки, кажется, — бич сборной Чехии.

— Да. Да. Да. Но еще — удаления. Как со Швейцарией. 26 минут — это почти половина матча. Невозможно играть так. Дисциплину надо улучшить. Надо улучшить. Если продолжим так играть — не попадем в четвертьфинал.

— А вы же знаете, что Воробьев раньше в «Магнитке» работал?

— Конечно. Мы уже с ним разговаривали. (Игорь ЕРОНКО)