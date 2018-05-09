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«Ливерпуль» готов потратить €70 млн на игрока «Лиона»
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«Ливерпуль» готов потратить €70 млн на игрока «Лиона» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Лиона»
Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Лиона» Набиля Фекира, сообщает "Советский спорт".
По информации журналиста Ромена Коллет-Година, в трансфере Фекира лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп. Как отмечается, сумма сделки может составить €70 млн  "Ливерпуль" согласовал сделку с Фекиром. Сумма трансфера составит €70 млн, — написал Коллет-Годин в своем аккаунте в твиттере.
Источник также сообщает, что немецкий специалист уже провел встречу с футболистом, на которой обсуждалась его роль в английской команде.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал семь голевых передач.
Ранее СМИ сообщили, что Мохаммед Салах перейдет в "Реал" за £175 млн
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