«Ливерпуль» готов потратить €70 млн на игрока «Лиона»

Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Лиона» Набиля Фекира, сообщает "Советский спорт"

По информации журналиста Ромена Коллет-Година, в трансфере Фекира лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп . Как отмечается, сумма сделки может составить €70 млн "Ливерпуль" согласовал сделку с Фекиром. Сумма трансфера составит €70 млн, — написал Коллет-Годин в своем аккаунте в твиттере.

Источник также сообщает, что немецкий специалист уже провел встречу с футболистом, на которой обсуждалась его роль в английской команде.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал семь голевых передач.