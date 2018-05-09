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В Приморье появился живодёр
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В Приморье появился живодёр 

News.ru 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Как сообщает IReactor, в Приморье появился живодёр. В городе Артём было найдено массовое захоронение кошек. Их тела ужасно изувечены и не оставляют сомнений в насильственной смерти.
Это «кладбище домашних животных» обнаружили местные жители на территории заброшенной стройки.
Некоторые мёртвые животных были завернуты в тряпки или уложены в сумки. Также на трупах виднелась проволока, которую использовали для истязаний.
Местная жительница говорит, что у многих кошек вылезли глаза и зубы из своего нормально положения.
Пока неизвестно, возьмётся ли прокуратура за страшную находку и по какой статье будет вестись разбирательство.
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