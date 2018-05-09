В Приморье появился живодёр

Как сообщает IReactor, в Приморье появился живодёр. В городе Артём было найдено массовое захоронение кошек. Их тела ужасно изувечены и не оставляют сомнений в насильственной смерти.

Это «кладбище домашних животных» обнаружили местные жители на территории заброшенной стройки.

Некоторые мёртвые животных были завернуты в тряпки или уложены в сумки. Также на трупах виднелась проволока, которую использовали для истязаний.

Местная жительница говорит, что у многих кошек вылезли глаза и зубы из своего нормально положения.