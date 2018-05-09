Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту «Белфаста»

Британия уже отпраздновала день Победы — как и многие западные страны, она отмечает 8 мая, день капитуляции фашистской Германии. Несмотря на непростые политические отношения, местные ветераны всегда ждут в гости бойцов Красной Армии, которые воевали в годы Великой Отечественной.

На борту легендарного крейсера «Белфаст» встреча старых друзей. Этой традиции уже несколько лет. В Лондон на празднование дня победы приглашают ветеранов из России.

В этом году встреча получилась даже в расширенном составе. К российским и британским ветеранам присоединились участники второй мировой из Канады, и даже Ямайки.

В годы войны эти люди не знали друг друга, но были связаны одним общим делом. Они познакомились несколько десятилетий спустя. «Больше всего я хочу, чтобы такая страшная война никогда не повторилась», — заявил Нил Флэниган, ветеран.

Для бывшего юнги Александра Лочагина это уже седьмая поездка в Англию, но некоторых из своих британских друзей сегодня он уже не повстречал. «В этом году самому молодому участнику встречи 92-года, самому старшему — 96. Я не знаю, как долго мы продолжим устраивать эти мероприятия. Но будем их приглашать, пока они хотят и могут приехать», — отметил Тим Льюин, вице-президент «Ассоциации Белфаст».

Крейсер «Белфаст» связан с Россией не только участием в арктических конвоях и боях против гитлеровцев. Несколько лет назад мачту этого исторического корабля отреставрировали мастера в России. А на груди британских ветеранов можно увидеть российские награды.

"Самая дорогая награда из России для меня — медаль Ушакова. Ушаков — легенда русского флота. Он участвовал во многих сражениях и всегда побеждал", — говорит Сеймур Тейлор, ветеран.

Рядом с медалью Ушакова у Сеймура Тейлора французский орден Почетного легиона — за участие в высадке в Нормандии. Войну он закончил, возвращаясь из очередного конвоя, который отвозил боеприпасы и продовольствие на русский Север.

"Я помню, какая вокруг началась пальба. Все радовались. Этот конвой был последним", — вспоминает Сеймур Тейлор, ветеран.

В тот момент, когда солнце садится, на крейсере «Белфаст» торжественно спускают флаг. Эта церемония в память о тех, кто не дожил до Победы. И, хотя в Европе разгром нацистов отмечают 8-го мая, а в России 9-го — Победа была общей и для всех она была одна.