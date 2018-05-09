Ещё
Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту «Белфаста»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту «Белфаста» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Британия уже отпраздновала день Победы — как и многие западные страны, она отмечает 8 мая, день капитуляции фашистской Германии. Несмотря на непростые политические отношения, местные ветераны всегда ждут в гости бойцов Красной Армии, которые воевали в годы Великой Отечественной.
На борту легендарного крейсера «Белфаст» встреча старых друзей. Этой традиции уже несколько лет. В Лондон на празднование дня победы приглашают ветеранов из России.
В этом году встреча получилась даже в расширенном составе. К российским и британским ветеранам присоединились участники второй мировой из Канады, и даже Ямайки.
В годы войны эти люди не знали друг друга, но были связаны одним общим делом. Они познакомились несколько десятилетий спустя. «Больше всего я хочу, чтобы такая страшная война никогда не повторилась», — заявил Нил Флэниган, ветеран.
Для бывшего юнги Александра Лочагина это уже седьмая поездка в Англию, но некоторых из своих британских друзей сегодня он уже не повстречал. «В этом году самому молодому участнику встречи 92-года, самому старшему — 96. Я не знаю, как долго мы продолжим устраивать эти мероприятия. Но будем их приглашать, пока они хотят и могут приехать», — отметил Тим Льюин, вице-президент «Ассоциации Белфаст».
Крейсер «Белфаст» связан с Россией не только участием в арктических конвоях и боях против гитлеровцев. Несколько лет назад мачту этого исторического корабля отреставрировали мастера в России. А на груди британских ветеранов можно увидеть российские награды.
"Самая дорогая награда из России для меня — медаль Ушакова. Ушаков — легенда русского флота. Он участвовал во многих сражениях и всегда побеждал", — говорит Сеймур Тейлор, ветеран.
Рядом с медалью Ушакова у Сеймура Тейлора французский орден Почетного легиона — за участие в высадке в Нормандии. Войну он закончил, возвращаясь из очередного конвоя, который отвозил боеприпасы и продовольствие на русский Север.
"Я помню, какая вокруг началась пальба. Все радовались. Этот конвой был последним", — вспоминает Сеймур Тейлор, ветеран.
В тот момент, когда солнце садится, на крейсере «Белфаст» торжественно спускают флаг. Эта церемония в память о тех, кто не дожил до Победы. И, хотя в Европе разгром нацистов отмечают 8-го мая, а в России 9-го — Победа была общей и для всех она была одна.
Вести.Ru: последние новости
Who Cares About Facts in Airstrip One? UK’s "Fusion Doctrine" is Simply State-Sanctioned Lying Виталий Мутко: "Локомотив" в этом сезоне заслужил чемпионство Боярский выбрал "Тосно", а не "Зенит"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко412
Загитова не хочет говорить о Медведевой346
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера39
Медведев породил новый анекдот про Мутко485
Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой109
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение