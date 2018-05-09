Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин охарактеризовал главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, который покидает свой пост по окончании сезона. Аршавин работал под руководством Венгера с 2009 по 2013 годы.
”Венгер — интеллигентный, образованный, воспитанный. Он тренер-философ, теоретик. Отличительная черта? Вдумчивый”, — сказал Аршавин в интервью «НогаМяч TV» на YouTube.
На данный момент среди потенциальных сменщиков Венгера значатся Луис Энрике, Леонардо Жардим, Массимилиано Аллегри, Микель Артета, Патрик Виера или Карло Анчелотти.