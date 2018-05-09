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«Локомотив» заинтересован в выкупе прав на нападающего Эдера у «Лилля»
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«Локомотив» заинтересован в выкупе прав на нападающего Эдера у «Лилля» 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Московский «Локомотив» может воспользоваться опцией выкупа в контракте нападающего Антонио Эдера, права на которого принадлежат французскому «Лиллю». Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.
«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Эдером и будет к этому стремиться. Если бы он не забил «Зениту», наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм», — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».
В текущем сезоне РФПЛ 30-летний португалец провёл 17 матчей, отметившись 4 голами.
Полное интервью с Ильёй Геркусом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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