«Локомотив» заинтересован в выкупе прав на нападающего Эдера у «Лилля»

Московский «Локомотив» может воспользоваться опцией выкупа в контракте нападающего Антонио Эдера, права на которого принадлежат французскому «Лиллю». Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Эдером и будет к этому стремиться. Если бы он не забил «Зениту» , наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм», — сказал Геркус в интервью «Чемпионату». В текущем сезоне РФПЛ 30-летний португалец провёл 17 матчей, отметившись 4 голами. Полное интервью с Ильёй Геркусом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.