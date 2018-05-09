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Мирко Мюллер: «Россия что-то много забивает»
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Мирко Мюллер: «Россия что-то много забивает» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитник «Нью-Джерси» и сборной Швейцарии Мирко Мюллер подвел итоги поражения от Чехии в матче чемпионата мира (4:5 Б). Также он поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится в четверг.
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
— Вы поймали Нечаса на спорный силовой прием, после чего вас атаковал Яшкин. Был ли он прав?
— Возможно, я попал высоковато, когда атаковал Нечаса. Он упал. Я вроде бы попал в подбородок, но совершенно точно не хотел нанести ему травму. И он же видел меня. Я просто выше него. Это сыграло свою роль. Надеюсь, с ним все в порядке.
— Вы дважды вели в две шайбы. Как умудрились проиграть?
— Я страшно разочарован. Когда вели 4:2, должны были попытаться замедлить игру, сбить темп. Навязывать единоборства, не позволяя разогнаться. Мы должны были завершить второй период с преимуществом в счете. Но нам еще и не везло. У Хоффмана сломалась клюшка, а мы и так играли «4 на 4». Да и другие эпизоды. Хотя — сами виноваты.
— На мой взгляд, эта сборная Швейцарии играет в чисто североамериканском стиле. На ваш?
— Есть такое. У нас много кто либо играл, либо играет в Северной Америке. В НХЛ, в АХЛ. Да, у нас весьма вертикальный хоккей. Тут в Копенгагене еще и лед плохой. Поэтому мы стараемся играть просто. Не давать сопернику меняться за счет движения. Идти до конца в форчеке.
— Вам скоро предстоит играть с Россией.
— Я не видел матчей России целиком. Но что-то они очень много забивают. Хотя — у них всегда именно с точки зрения атаки очень мастеровитые команды. И в игре с россиянами нам нужно будет очень серьезно поработать у своих ворот. В то же время я сейчас только о встрече с белорусами думаю. А потом уже задумаюсь о России.
— За кого вы болеете в серии «Нэшвилл» — «Виннипег»?
— Ох, сложный вопрос. С одной из сторон есть наши ребята. И я, конечно, желаю им успеха. Но давно уже ни за кого не болею.
— Но вы бы хотели увидеть в Копенгагене Йоси и Фиалу?
— Они бы нас серьезно усилили. Но бороться за Кубок Стэнли — это круто. Удачи им в этом. (Игорь ЕРОНКО)
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