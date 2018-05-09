Защитник сборной Швейцарии Мюллер: «Что-то Россия много забивает»

Защитник сборной Швейцарии по хоккею Мирко Мюллер прокомментировал поражение от Чехии в матче группового этапа чемпионата мира-2018 (4:5 Б) и поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится 10 мая.

«Я страшно разочарован. Когда вели 4:2, должны были попытаться замедлить игру, сбить темп. Навязывать единоборства, не позволяя разогнаться. Мы должны были завершить второй период с преимуществом в счете. Но нам еще и не везло. У Хоффмана сломалась клюшка, а мы и так играли «4 на 4». Да и другие эпизоды.

Я не видел матчей России целиком. Но что-то они очень много забивают. Хотя у них всегда, именно с точки зрения атаки, очень мастеровитые команды. И в игре с россиянами нам нужно будет очень серьезно поработать у своих ворот», — цитирует Мюллера.