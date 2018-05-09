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«Манчестер Сити» открыл мемориальную доску в честь Яя Туре
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«Манчестер Сити» открыл мемориальную доску в честь Яя Туре 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Манчестер Сити» установил мемориальную доску в академии клуба в честь полузащитник Яя Туре​, который провел 8 лет в стане «горожан». Мозаика, на которой изображен ивуариец после победного гола в финале Кубка Англии в 2011 году, расположена на дорожке к одной из площадок академии.
"Надеемся, что мемориальная доска станет источником вдохновения для наших молодых игроков, которые используют поле в рамках своего развития", — говорится в заявлении клуба.
Manchester City have unveiled a plaque at the Manchester City Football Academy in recognition of Yaya Touré and his eight-year career at the club. Superb. pic.twitter.com/VbPLrxEuTO
— FourFourTweet (@FourFourTweet) 8 мая 2018 г.
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