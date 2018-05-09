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Нападающий «Марселя» может перейти в «Наполи»
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Нападающий «Марселя» может перейти в «Наполи» 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: RMCSPORT.BFMTV.COM
Форвард футбольного клуба «Марсель» Флориан Товен в ближайшее трансферное окно может перейти в итальянский «Наполи», сообщает "Советский спорт".
По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба видит в Товене хорошее усиление атакующего потенциала команды, а также рассматривает его как возможную замену своим лидерам, которые пока не определились с будущем.
25-летний нападающий в текущем сезоне провел 33 матча, в которых забил 20 мячей и сделал 11 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды.
"Марсель" дошел до финала Лиги Европы, где сразится за трофей с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выплатить €100 млн отступных за Антуана Гризманна.
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