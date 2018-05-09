СМИ: Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России из-за повреждения, полученного в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0). Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации UOL, 35-летний бразилец может не выступить на мировом первенстве из-за того, что он травмировался и был заменен в концовке встречи на Тома Менье.

В нынешнем сезоне на счету Алвеса пять голов и 10 голевых передач в 41 матче всех турниров.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в 12-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции.