Ещё
СМИ: Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: REUTERS
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу в России из-за повреждения, полученного в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0). Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации UOL, 35-летний бразилец может не выступить на мировом первенстве из-за того, что он травмировался и был заменен в концовке встречи на Тома Менье.
В нынешнем сезоне на счету Алвеса пять голов и 10 голевых передач в 41 матче всех турниров.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в 12-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции.
Газета.Ru: последние новости
"Атлетико" нашел замену Гризманну в "ПСЖ" "ПСЖ" пригласили капитана "Ле-Эрбье" на награждение Кубка Франции Помощник тренера "Миннесоты" отправлен в отставку из-за домогательств
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой122
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко415
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера39
Медведев породил новый анекдот про Мутко486
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение