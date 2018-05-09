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Дмитрий Яшкин: «Матч с Россией станет показателем и для Чехии, и для россиян»
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Дмитрий Яшкин: «Матч с Россией станет показателем и для Чехии, и для россиян» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Нападающий «Сент-Луиса» и сборной Чехии Дмитрий Яшкин признался, что клуб пока не предложил ему новый контракт. Также он рассчитывает, что поединок с Россией, который состоится в четверг, станет показательным для обеих команд.
— «Сент-Луис» предложил контракт?
— Пока нет.
— Вариант уехать в Россию, если там будет лучше предложение, существует?
— Не хочу сейчас об этом разговаривать.
— Где зуб потеряли?
— На тренировке. Клюшкой выбили. Неопытный парень, молодой. Каут выбил.
— Поэтому его не заявили?
— Ну, он здесь пока.
— Пастрняка и Крейчи сильно ждете?
— Их бы любая команда сильно ждала. Одни из лучших форвардов не только в Чехии, но и вообще в НХЛ. Они нам очень помогут. Надеюсь, уже будут готовы к матчу с Россией.
— У России 20:0.
— Хороший показатель, но хорошая команда их еще не встретила. Надеюсь, следующий матч станет показателем и для нас, и для них. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, матч Чехия — Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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