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Организаторы ЧМ-2026 в Северной Америке прогнозируют $11 млрд прибыли для ФИФА
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Организаторы ЧМ-2026 в Северной Америке прогнозируют $11 млрд прибыли для ФИФА 

ТАСС 34 минуты назад
ТАСС, 9 мая. США, Мексика и Канада обещают Международной федерации футбола (ФИФА) $11 млрд прибыли от проведения чемпионата мира 2026 года, если совместная заявка этих стран победит при выборе организатора турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Заверения были сделаны во вторник на конгрессе AIPS в Брюсселе представителями заявки — главой Федерации футбола США Карлосом Кордейро, президентом Федерации футбола Мексики Десио де Марией и генеральным секретарем Канадской футбольной ассоциации Питером Монтополи.
Отмечается, что сумма более чем в два раза превысит прибыль, полученную от любого предыдущего мирового первенства. В том числе это связано с тем, что чемпионат 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд, а не 32.
Место проведения чемпионата мира 2026 года будет определено 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве. Помимо США, Канады и Мексики на право принять турнир претендует Марокко.
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