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Геркус: «Локомотив» летел в Хабаровск в «военной» обстановке»
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Геркус: «Локомотив» летел в Хабаровск в «военной» обстановке» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал выездной матч со «СКА-Хабаровск» самым сложным в уходящем сезоне. Ту встречу «железнодорожники» выиграли со счетом 2:1.
«Для меня переломным моментом в сезоне стал матч в Хабаровске. Тяжелейший был выезд. У нас там была драматичная история. Мы все думали, как сократить все эти временные издержки. Задержали самолет. В самолете сломалась система отопления. Его вроде все чинили и чинили, а когда погрузились, оказалось, что так и не починили. Летим в этом холодном самолете, на борту градусов восемь. Летишь в Хабаровск восемь часов, еще свет выключили. Вот летишь в этом холодном темном самолете в шапке, пуховике. Какое-то мрачнейшее предчувствие, что летишь неизвестно куда. Спать не можешь от холода. Я прошелся по салону, все сидят с такими отрешенными лицами. Обстановка такая, военная.
Прилетаем в Хабаровск, а там минус 20. Надо акклиматизироваться. Приехали на стадион, а там раздевалки очень далеко, решили вообще не разминаться. Смотрю, они не выходят, а оказывается, футболисты решили размяться прямо в раздевалке. Матч, помните, драматичный, ребята бились. Пенальти не забили, и все побежали добивать. И мы на этом же сломанном самолете обратно улетели в Москву», — цитирует Геркуса.
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