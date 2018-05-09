Организаторы ЧМ-2026 прогнозируют $11 млрд прибыли для ФИФА

США, Мексика и Канада могут принести Международной федерации футбола (ФИФА) прибыль в размере $11 млрд от проведения чемпионата мира 2026 года в случае победы заявки стран на проведение мирового первенства. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), данное заявление исходило от представителей заявки — главы Федерации футбола США Карлоса Кордейро, президента Федерации футбола Мексики Десио де Марии и генерального секретаря Канадской футбольной ассоциации Питера Монтополи.

Конгресс ФИФА по вопросу выбора организатора чемпионата мира 2026 года состоится 13 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации.