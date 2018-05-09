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Организаторы ЧМ-2026 прогнозируют $11 млрд прибыли для ФИФА
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Организаторы ЧМ-2026 прогнозируют $11 млрд прибыли для ФИФА 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
США, Мексика и Канада могут принести Международной федерации футбола (ФИФА) прибыль в размере $11 млрд от проведения чемпионата мира 2026 года в случае победы заявки стран на проведение мирового первенства. Об этом сообщает ТАСС.
По информации Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), данное заявление исходило от представителей заявки — главы Федерации футбола США Карлоса Кордейро, президента Федерации футбола Мексики Десио де Марии и генерального секретаря Канадской футбольной ассоциации Питера Монтополи.
Конгресс ФИФА по вопросу выбора организатора чемпионата мира 2026 года состоится 13 июня в Москве.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации.
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