В Москве пройдет регата в честь 300-летия парусного спорта

В московском парке «Останкино» 13 мая пройдет парусный фестиваль, одновременно приуроченный к 300-летнему юбилею парусного спорта в России и дню Победы.

Организаторы фестиваля — Федерация парусного спорта. Вход будет свободный. На открытии фестиваля выступят президенты московских парусных клубов и титулованные яхтсмены, сообщает портал Itboat. Самым зрелищным событием станет Останкинская детская регата, в которой примут участие 100 человек. Регата проводится уже в 19-й раз и традиционно посвящена Дню Победы.

Для гостей будет представлена развлекательная программа от показательных мастер-классов на яхтах до соревнований по SUP-серфингу.

Годом зарождения парусного спорта в России принято считать 1718-ый — именно тогда Петр I основал в Санкт-Петербурге яхт-клуб «Невский флот».