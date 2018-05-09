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В Москве пройдет регата в честь 300-летия парусного спорта
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В Москве пройдет регата в честь 300-летия парусного спорта 

News.ru 58 минут назад
В московском парке «Останкино» 13 мая пройдет парусный фестиваль, одновременно приуроченный к 300-летнему юбилею парусного спорта в России и дню Победы.
Организаторы фестиваля — Федерация парусного спорта. Вход будет свободный. На открытии фестиваля выступят президенты московских парусных клубов и титулованные яхтсмены, сообщает портал Itboat. Самым зрелищным событием станет Останкинская детская регата, в которой примут участие 100 человек. Регата проводится уже в 19-й раз и традиционно посвящена Дню Победы.
Для гостей будет представлена развлекательная программа от показательных мастер-классов на яхтах до соревнований по SUP-серфингу.
Годом зарождения парусного спорта в России принято считать 1718-ый — именно тогда Петр I основал в Санкт-Петербурге яхт-клуб «Невский флот».
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