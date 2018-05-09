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Маленькие танцоры из Екатеринбурга завоевали гран-при фестиваля в Праге
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Маленькие танцоры из Екатеринбурга завоевали гран-при фестиваля в Праге 

e1.ru 31 минуту назад
Фото: e1.ru
Триумфальным получилось участие екатеринбургского ансамбля «Улыбка» в международном фестивале «Майская фантазия», который проходил в Праге. Маленькие артисты стали лауреатами сразу в четырёх номинациях народного и эстрадного танца. Но самое главное, что они выиграли гран-при фестиваля.
— Участие в «Майской грозе» принимали артисты, которым от 8 до 11 лет. Всех поздравляем! Наши дети самые талантливые и трудолюбивые! — прокомментировали итоги фестиваля в Свердловской детской филармонии.
Помимо грамот и дипломов, участники коллектива получили и денежный приз в тысячу евро.
Это не первая победа «Улыбки» на пражском фестивале — пять лет назад они также завоевали Гран-при, но тогда участие принимали ребята 11–14 лет.
Ансамбль танца «Улыбка» был создан в 1979 году. Сейчас в нём занимаются 130 детей от 7 до 18 лет, а ещё более 300 обучаются в подготовительных группах. У коллектива множество побед. В частности, в феврале 2017 года они завоевали золото берлинского фестиваля Tanzolymp.
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