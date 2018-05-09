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«Майнц» готов продать Гбамена и Диалло за 60 миллионов евро
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«Майнц» готов продать Гбамена и Диалло за 60 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 7 минут назад
«Майнц» готов продать Жана-Филиппа Гбамена и Абду Диалло, если получит подходящее предложение, сообщает Bild. Немецкий клуб хочет получить 60 миллионов евро за двух игроков. Также команду может покинуть Йосинори Муто.
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