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Эден Азар: Надеюсь, болельщики хотят, чтоб я остался в «Челси»
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Эден Азар: Надеюсь, болельщики хотят, чтоб я остался в «Челси» 

Советский спорт 1 час назад
«Надеюсь, болельщики хотят, чтоб я остался в „Челси“. Я счастлив здесь. Моя семья чувствует себя отлично в Лондоне. Мне комфортно с партнерами по команде. Да, я хотел бы играть в Лиге чемпионов, но это не главное», — приводит слова бельгийца SFR Sport 1.
Ранее сообщалось, что Азар покинет «Стэмфорд Бридж», если команда не обеспечит себе путевку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
На данный момент лондонский клуб занимает 5-е место в таблице АПЛ, уступая «Тоттенхэму», который расположился на 4-й позиции, два очка.
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