СМИ: Салах перейдет в «Реал» за £175 млн 

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг договоренности о переходе в "Реал" с президентом мадридского клуба Флорентино Пересм. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Don Balon, сумма перехода 25-летнего египтянина составит £175 млн стерлингов.
В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.
Ранее футболисты английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане в сумме забили 29 мячей в Лиге чемпионов и побили рекорд форвардов «Реала» Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла.