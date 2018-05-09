СМИ: Салах перейдет в «Реал» за £175 млн

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг договоренности о переходе в "Реал" с президентом мадридского клуба Флорентино Пересм. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Don Balon, сумма перехода 25-летнего египтянина составит £175 млн стерлингов.

В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.