Кто родился 9 мая

Являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Избирался депутатом Государственной Думы II, III, IV, Vи VI созывов.

Алексей Иванович Воевода (38 лет), член комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Трижды был чемпионом мира по армрестлингу. В 2002 году Алексей Воевода начал заниматься бобслеем. Он — один из наиболее успешных российских представителей этого вида спорта: двукратный олимпийский чемпион, обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

После завершения спортивной карьеры в 2015 году работал начальником сборных команд Краснодарского края «Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта».

Николай Васильевич Фёдоров (60 лет), первый заместитель Председателя Совета Федерации . Занимал пост министра юстиции РСФСР, а затем РФ. Избирался депутатом Госдумы Iсозыва. Более 15 лет являлся главой Чувашской Республики. Был министром сельского хозяйства РФ и советником Президента РФ.

Николай Фёдоров представляет в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики. В 2015 году был избран первым заместителем Председателя Совета Федерации.

А ещё в этот день родились:

Янош Адер (59 лет), президент Венгрии. Избирался депутатом Государственного собрания (парламент) Венгрии, был заместителем председателя, председателем парламента страны. Занимал пост заместителя председателя комитета по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента . В 2012 году был избран президентом Венгрии.

Юкия Амано (71 год), генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии. Работал в посольствах Японии в Лаосе, США и Бельгии, возглавлял отдел по атомным исследованиям, а также отдел по науке и атомной энергии. Был генеральным консулом Японии в Марселе (Франция), постоянным представителем Японии при международных организациях в Вене. Занимал должность председателя Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2009 году избран генеральным директором МАГАТЭ.

Фёдор Сергеевич Бондарчук (51 год), россий­ский актёр и режиссёр. Один из организаторов первой российской частной фирмы по производству клипов — «Art Pictures Group». Компания не только снимала видеоклипы, но организовывала художественные выставки и фестивали.

В 1993 году Бондарчук дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Люблю». Затем последовали картины «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград», «Притяжение» и др.

В творческом багаже Фёдора Бондарчука около 70 ролей. Он снимался в фильмах: «Даун Хаус», «Кризис среднего возраста», «Восемь с половиной долларов», «Я остаюсь», «Два дня», «Призрак» и др.

Его первое стихотворение было опубликовано в 1945 году в газете Закавказского военного округа «Боец РККА», а в 1956 году вышел первый сборник стихов «Лирика».

Булат Окуджава — автор лирических сборников «Веселый барабанщик», «Март великодушный», «Арбат, мой Арбат» и других. Он также много работал и в жанре прозы. Его перу принадлежат повести «Будь здоров, школяр», «Женя, Женечка и „Катюша“ и ряд других произведений. Стихотворные и прозаические произведения Окуджавы переведены на множество языков и изданы во многих странах мира.

Булат Окуджава — один из основоположников авторской песни. Он — автор около 200 песен, написанных на собственные стихи и кавказские народные сказания (эпосы).