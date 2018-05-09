Кто родился 9 мая 

Михаил Васильевич Емельянов (56 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Преподавал в Ростовском государственном университете.
Являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Избирался депутатом Государственной Думы II, III, IV, Vи VI созывов.
Алексей Иванович Воевода (38 лет), член комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Трижды был чемпионом мира по армрестлингу. В 2002 году Алексей Воевода начал заниматься бобслеем. Он — один из наиболее успешных российских представителей этого вида спорта: двукратный олимпийский чемпион, обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
После завершения спортивной карьеры в 2015 году работал начальником сборных команд Краснодарского края «Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта».
Николай Васильевич Фёдоров (60 лет), первый заместитель Председателя Совета Федерации. Занимал пост министра юстиции РСФСР, а затем РФ. Избирался депутатом Госдумы Iсозыва. Более 15 лет являлся главой Чувашской Республики. Был министром сельского хозяйства РФ и советником Президента РФ.
Николай Фёдоров представляет в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики. В 2015 году был избран первым заместителем Председателя Совета Федерации.
А ещё в этот день родились:
Янош Адер (59 лет), президент Венгрии. Избирался депутатом Государственного собрания (парламент) Венгрии, был заместителем председателя, председателем парламента страны. Занимал пост заместителя председателя комитета по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента. В 2012 году был избран президентом Венгрии.
Юкия Амано (71 год), генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии. Работал в посольствах Японии в Лаосе, США и Бельгии, возглавлял отдел по атомным исследованиям, а также отдел по науке и атомной энергии. Был генеральным консулом Японии в Марселе (Франция), постоянным представителем Японии при международных организациях в Вене. Занимал должность председателя Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2009 году избран генеральным директором МАГАТЭ.
Фёдор Сергеевич Бондарчук (51 год), российский актёр и режиссёр. Один из организаторов первой российской частной фирмы по производству клипов — «Art Pictures Group». Компания не только снимала видеоклипы, но организовывала художественные выставки и фестивали.
В 1993 году Бондарчук дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Люблю». Затем последовали картины «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград», «Притяжение» и др.
В творческом багаже Фёдора Бондарчука около 70 ролей. Он снимался в фильмах: «Даун Хаус», «Кризис среднего возраста», «Восемь с половиной долларов», «Я остаюсь», «Два дня», «Призрак» и др.
Булат Шалвович Окуджава (1924-1997), поэт, бард, прозаик и сценарист.
Его первое стихотворение было опубликовано в 1945 году в газете Закавказского военного округа «Боец РККА», а в 1956 году вышел первый сборник стихов «Лирика».
Булат Окуджава — автор лирических сборников «Веселый барабанщик», «Март великодушный», «Арбат, мой Арбат» и других. Он также много работал и в жанре прозы. Его перу принадлежат повести «Будь здоров, школяр», «Женя, Женечка и „Катюша“ и ряд других произведений. Стихотворные и прозаические произведения Окуджавы переведены на множество языков и изданы во многих странах мира.
Булат Окуджава — один из основоположников авторской песни. Он — автор около 200 песен, написанных на собственные стихи и кавказские народные сказания (эпосы).