Прогноз на матч Ювентус — Милан: сумеют ли туринцы взять 4-й кряду трофей Кубка Италии

«Ювентус» — «Милан». Прогноз на финал Кубка Италии (09.05.2018, 22:00 мск).

"Ювентус" продолжает доминировать в итальянском футболе, забирая в последние годы все национальные трофеи. Трофей Кубка Италии в предыдущих трёх сезонах выигрывался «старой синьорой», и эта серия туринцами может быть продолжена и теперь. Помешать «Ювентусу» взять очередной трофей постарается «Милан» и Дженнаро Гаттузо, который пока не имеет выигранных титулов в качестве тренера. Но всё же букмекеры сильно сомневаются в перспективах миланцев в этом финале, который будет играться в Риме. Фаворитом является «Юве», проход которого оценивается коэффициентом 1.39.

"Ювентус"

Всё-таки «Ювентусу» удалось избежать нервной концовки сезона в Серии А, хотя всё к этому шло после неожиданно потерянной победы в выездном матче с «Кротоне» (1:1), а также домашнего поражения от «Наполи» (0:1). Но затем туринцы вырвали сложнейшую волевую победу в гостях над «Интером» (3:2), в то время как «Наполи» проиграл, и судьба скудетто была фактически предрешена. В минувшую субботу команда Массимилиано Аллегри, несмотря на проигранный первый тайм, достаточно уверенно переиграла «Болонью» (3:1), подходя к сегодняшнему финалу в отличном расположении духа.

"Милан"

"Милан" сумел выдать с Рино Гаттузо впечатляющий рывок в чемпионате, превратившись из заурядного середняка в претендента на попадание в Лигу чемпионов, но всё-таки «бензина» у «россонери» не хватило на попадание в топ-4, и теперь команда надеется по крайней мере в Лигу Европы попасть, и трофей Кубка Италии мог бы обеспечить прямую путёвку в групповой этап ЛЕ. «Милан» также подходит к финалу в хорошем настроении, выиграв два крайних своих матча, сперва в гостях обыграв «Болонью» (2:1), а в прошлую субботу на «Сан-Сиро» была легко и непринуждённо разгромлена «Верона» (4:1).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

С 21:55 по московскому времени финальный матч Кубка Италии будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Планета». Прямая текстовая трансляция матча «Ювентус» — «Милан» будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ювентус" имеет преимущество над «Миланом» по статистике личных встреч: +71=63-49, разница мячей — 253:224. Команды играли в рамках Кубка Италии в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала, и тогда туринцы победили со счётом 2:1. А в позапрошлом сезоне миланцы проиграли финал национального Кубка «старой синьоре» 0:1, пропустив единственный гол от Мораты на 110-й минуте матча. Зато «красно-чёрным» удалось в прошлом сезоне выиграть Суперкубок Италии у «Ювентуса» (1:1, по пен. 4:3). В нынешнем сезоне «Юве» дважды обыграл «Милан» в рамках Серии А — 2:0 в гостях и 3:1 дома.

Интересные факты

"Ювентус" выиграл 3 предыдущих трофея Кубка Италии;

"Ювентус" на предыдущих стадиях турнира прошёл «Дженоа» (2:0), «Торино» (2:0) и «Аталанту» (1:0, 1:0);

"Ювентус" имеет 4-матчевую победную серию в матчах против «Милана» (+4=0-0, 9:3);

"Милан" единственный раз обыгрывал «Ювентус» в рамках Кубка Италии в финале турнира 1973-го года, да и то в серии послематчевых пенальти;

"Милан" на предыдущих стадиях турнира прошёл «Верону» (3:0), «Интер» (1:0) и «Лацио» (0:0, 0:0, по пен. 5:4).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"