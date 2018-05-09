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СМИ: В финале Суперсерии Джорджа Гроувза заменит Крис Юбэнк-младший
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СМИ: В финале Суперсерии Джорджа Гроувза заменит Крис Юбэнк-младший 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на поражение в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) от рук «суперчемпиона» WBA Джорджа Гроувза (28-3, 20 КО), британец Крис Юбэнк-мл. (26-2, 20 КО) примет участие в финальном поединке турнира, где встретится с соотечественником Каллумом Смитом (24-0, 17 КО), сообщает ряд инсайдеров.
Данную информацию также подтверждает Шон Гиббонс, представитель «временного» чемпиона IBF Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) из Венесуэлы. В сообщении корреспонденту TalkSport Гиббонс написал следующее: «Тоже слышал, что Юбэнк заменит Гроувза. Ужасное решение! Если что, Хосе Ускатеги готов к финалу!»
Напомним, в феврале 2018-го года в Манчестере (Великобритания) Гроувз одолел Юбэнка единогласным судейским решением, но получил в поединке тяжёлую травму плеча. Чемпион перенёс хирургическое вмешательство и проходит период реабилитации. Ранее Гроувз заявил, что процесс реабилитации проходит без осложнений и он успеет подготовиться к финалу.
Огни большого оверхайпа — репортаж о полуфинале Суперсерии между Гроувзом и Юбэнком-младшим
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