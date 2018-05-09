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Алессио Романьоли: «Милан» постарается как можно быстрее добиться результата в финале Кубка Италии"
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Алессио Романьоли: «Милан» постарается как можно быстрее добиться результата в финале Кубка Италии" 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Защитник «Милана» Алессио Романьоли перед финалом Кубка Италии против «Ювентуса» отметил, что миланцы постараются добиться положительного результата. 23-летний итальянец только недавно вернулся в строй после травмы.
— Мое возвращение прошло хорошо, и я чувствую себя в хорошей форме, — цитирует Football Italia Романьоли. — Я никогда не боялся пропустить финал, так как знал, что моя травма не такая уж серьезная, но я благодарен медицинскому персоналу. Обе команды хотят выиграть и будут биться до конца, но «Милан» постарается как можно быстрее добиться результата. Нам нужно продержаться более 70 минут. Мы должны сохранять спокойствие и использовать разум.
Гонсало Игуаин — чемпион, который может забить из единственного момента, поэтому мы должны его сдерживать.
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