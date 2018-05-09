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«Локомотив» намерен выкупить Эдера
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«Локомотив» намерен выкупить Эдера 

Советский спорт 22 минуты назад
Юрий Семин: Хотел бы, чтобы Эдер остался в «Локомотиве»
Президент красно-зеленых Илья Геркус заявил, что в руководстве хотят выкупить Антонио Эдера, права на которого принадлежат французскому «Лиллю».
"Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Эдером и будет к этому стремиться. Если бы он не забил «Зениту», наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм", — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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