Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поздравил жителей с 73-й годовщиной Великой Победы.
«Девятое мая — священная для каждого из нас дата, которая стала символом национальной гордости и памяти, патриотизма и единства нашего народа. Народа — героя, победителя, величие подвига которого не подвластно времени.
Уважаемые ветераны! Вы выстояли, разгромили врага и спасли мир от фашизма. Заверяем вас, что мы будем достойны ваших ратных и трудовых свершений, мы будем дорожить историей Отечества и любить его также как вы — искренне и беззаветно! С Победой, дорогие наши! Здоровья вам и долголетия!
Маршал Советского Союза Георгий Жуков точно сказал: «Народ, переживший однажды большие испытания, будет черпать силы в этой Победе». И это действительно так. Завоёванная высочайшей ценой священная Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогая преодолевать трудности и двигаться вперёд во имя благополучия родного края и страны. Пусть мир и стабильность будут с нами, пусть будут счастливы наши дети и внуки, пусть крепнет Ямал и процветает Россия!», — говорится в поздравлении главы региона.