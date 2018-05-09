Дмитрий Кобылкин: 9 мая — символом национальной гордости, памяти, патриотизма и единства

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поздравил жителей с 73-й годовщиной Великой Победы.

«Девятое мая — священная для каждого из нас дата, которая стала символом национальной гордости и памяти, патриотизма и единства нашего народа. Народа — героя, победителя, величие подвига которого не подвластно времени.

Уважаемые ветераны! Вы выстояли, разгромили врага и спасли мир от фашизма. Заверяем вас, что мы будем достойны ваших ратных и трудовых свершений, мы будем дорожить историей Отечества и любить его также как вы — искренне и беззаветно! С Победой, дорогие наши! Здоровья вам и долголетия!