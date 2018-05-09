Хоккейный агент Дэн Мильштейн — об НХЛ, Кучерове, Панарине и Дацюке

Агент Дэн Мильштейн рассказал о трансферных новостях из мира НХЛ и своих звёздных клиентах — Кучерове, Панарине, Дацюке.

Во время чемпионата мира в Дании спецкор «Чемпионата» встретился и побеседовал с известным хоккейным агентом Дэном Мильштейном, который работает в НХЛ сразу с несколькими российскими хоккеистами. Мильштейн рассказал о своих клиентах в Северной Америке, их игре и будущем, а также поведал о тех, кого ждут за океаном.

Панарин

— Доволен ли Панарин первым сезоном в «Коламбусе»? — Артемий очень доволен, что судьба его свела именно с этим обменом. Он это принял как новый вызов. Сезон он провёл достаточно неплохо, хотя есть моменты, которые Артемий постоянно пытается улучшить. Но в первую очередь Панарин доказал сам себе, что может взять игру на себя. Поэтому у Панарина получился достойный сезон в «Коламбусе». — В провалившем сезон «Чикаго» поняли, что совершили ошибку, когда меняли Панарина на Саада? — Не могу сказать, что это ошибка. Комплектование команды — это дело менеджеров. Но могу сказать, что обмен сработал на Артемия. — Контракт у него действует ещё год? — Да, остался последний год. На протяжении следующего сезона мы будем обсуждать варианты.

— Не поехать в сборную на чемпионат мира ему не позволила травма? — Артемий всегда рад приехать в сборную, но вспомните пятую и шестую игры их серии с «Вашингтоном». Ему шайба попала в колено, он уже еле играл. Если бы здоровье позволило, то он был бы в Дании. — Можно сказать, что в «Коламбусе» теперь два лидера — Панарин и Бобровский? — Конечно. Кстати, Панарин и Бобровский — хорошие друзья. Бобровский сразу пригласил Панарина в гости. Они постоянно общаются.

Кучеров

— Отличный сезон выдал и Никита Кучеров , набравший 100 (39+61) очков в регулярном чемпионате. Его уже можно назвать полноценной звездой НХЛ? — Звездой НХЛ становишься, когда заканчиваешь карьеру. Возьмите того же Павла Дацюка . Паша до сих пор учится, смотрит на других. Ты по-настоящему понимаешь, что являешься звездой, когда вешаешь коньки на гвоздь. В ситуации с Никитой могу рассказать один секрет. Когда он набрал 100-е очко, я ему сразу позвонил после игры. Мы 25 минут говорили о том, чего ему не хватало, чтобы выбить 125 очков и над чем надо работать. Вместо того чтобы сказать: «Постой, ты меня поздравил, давай пока вместе отпразднуем». — То есть про достигнутый результат он сразу забыл? — Совершенно верно. — С чем связан такой прогресс Кучерова? — Никита постоянно работает над собой. Почти после каждой игры мы ему в течение 15 минут делаем нарезки всех смен, он пересматривает все смены. В первом раунде, когда «Тампа» играла с «Нью-Джерси» и стало понятно, что «молнии» пройдут дальше, Кучеров просил видеооператоров делать нарезки игры первого звена «Бостона». То есть он морально уже готовился к играм следующего соперника.

— Как ещё он работает над собой? — Он всё лето провёл в гараже, там ему поставили синтетический лёд. Он покупается в бассейне, выйдет и пойдёт поработает на льду. Он постоянно при деле, тренирует свои броски. У него есть диетологи, Никита правильно питается. Ведёт правильный образ жизни 365 дней в году. — К алкоголю не притрагивается? — Да, он вообще не пьёт.

— Помимо Кучерова лидером «Тампы» можно назвать и голкипера Андрея Василевского , «съевшего» Бишопа. — С ним работает агент Александр Тыжных. Василевский — большой профи, его игре можно только порадоваться.

Наместников

— Как отнёсся к обмену из «Тампы» в «Рейнджерс» Влад Наместников? — Его обмен не был сюрпризом. Конечно, был микрошок, когда это всё произошло, ведь сделка случилась на самом флажке. Первые эмоции Влада были такими: «Скажи, куда ехать, я не могу дождаться того момента, когда присоединюсь к новой команде». Но если «Тампа» была готова к борьбе за Кубок Стэнли, то у «Рейнджерс» были другие задачи. Поэтому концовка сезона получилась скомканной. Летом Наместников начинает подготовку к новому сезону.

— Генменеджер «Тампы» Стив Айзерман предупреждал вас об обмене заранее? — Да, я со Стивом постоянно на связи. Повторюсь, мы были готовы и даже сами обсуждали возможность обмена. — Но побороться с «Рейнджерс» за Кубок Стэнли в ближайшее время вряд ли получится. Влада это не смущает? — Никогда не знаешь, что произойдёт. Посмотрите на «Вегас», который полгода назад только собрали. Мало кто мог поверить, что в итоге они пройдут так далеко.

Выбор Сошникова Валиева , Ожиганова, Миронова и прогресс Зайцева

— Возвращается ли в Россию Никита Сошников? — Контракт с «Сент-Луисом» у него заканчивается. У нас есть предложение от «Блюз» продлить соглашение. Причём оно будет носить односторонний характер. Ещё Никита рассматривает варианты возможного возвращения на родину. После чемпионата мира он примет решение. В КХЛ права на него принадлежат СКА. — С Ринатом Валиевым похожая история? — У него пока нет предложений. Квалификационные предложения команды НХЛ могут делать до 25 июня. Практически никому из российских игроков, включая Наместникова, квалификационного предложения не сделали. Это нормальный процесс. В свою очередь «Ак Барс» сделал ему это предложение, чтобы закрепить права, но на нас они не выходили и не общались. То есть был технический момент, но никаких переговоров не велось. Мы сначала выслушаем «Монреаль», его там почти сразу подняли в основной состав после обмена из «Торонто». Дали сыграть во второй паре, потом случилась травма. Им очень довольны, о будущем Рината мы пообщаемся в начале июня.

— Если Валиев только пытается основательно закрепиться в НХЛ, то другой защитник — Никита Зайцев — отлично проявляет себя в «Торонто». — Никита доволен своим сезоном, в команде им тоже довольны. С ним правильно работают, нашли к нему верный подход. Его больше используют в меньшинстве, он стал универсальным игроком обороны. — Собирается ли в «Торонто» Игорь Ожиганов ? — Мы в ближайшие дни будем общаться, Игорь примет решение. — Почему в НХЛ не получилось у Андрея Миронова ? — Он по-настоящему русский человек. Он был на подходе к НХЛ, больше половины сезона провёл с основной командой. Но Америка не была тем местом, где он мог чувствовать себя счастливым. Поэтому он принял решение вернуться домой и продолжить карьеру на родине.

Кого ждут в НХЛ — В ком из молодых российских игроков всерьёз заинтересованы в НХЛ? — У меня узнают по поводу Ильи Михеева , который играет на чемпионате мира. Большой спрос на Кузьменко и Окулова, а также на Зуба. У Зуба примерно восемь-девять предложений, у Кузьменко — 24, у Окулова — 17. — Но как им быть, ведь есть договор между КХЛ и НХЛ о взаимном уважении контрактов? — Если у человека контракт в КХЛ, то в НХЛ его уважают. И генменеджеры, и агенты. Поэтому они отработают свои контракты, наберутся опыта и уже дальше примут решение. — Сколько предложений было у Эмиля Гарипова ? — Примерно шесть команд. Но Эмиль следующие два года решил продолжить выступать за «Ак Барс» и быть первым вратарём. В НХЛ его вели на протяжении всего сезона, были конкретные предложения и даже микровойна. Но Гарипов сделал свой выбор. — Есть ли варианты у Богдана Киселевича ? — Да, несколько вариантов. Во-первых, в КХЛ. И, естественно, из НХЛ. После окончания чемпионата мира мы с ним всё тщательно обсудим и обдумаем. До конца мая-начала июня мы окончательно определимся.

Дацюк

— Павел Дацюк остался в СКА. Он готов продолжать играть на высшем уровне? — Последний год получился для Павла положительным, у него практически не было травм. Дацюк из тех людей, которые играют, пока могут это делать. Он не будет играть чисто из-за фамилии у себя на майке. Он — настоящий профессионал, который приносил пользу сборной на Олимпиаде и был лидером клуба. Поэтому ещё на один год он в СКА, а дальше будет видно.

— Есть ли у него желание закончить в родном Екатеринбурге? — Он всегда говорил, что хочет закончить карьеру именно там. Я желаю Паше, чтобы он играл долго и без травм, а своё 50-летие отметил в родном «Автомобилисте» (смеётся). — А что за книга, в которой Дацюк написал вступление? — Книга называется «Правило №1: никогда не быть №2». Это бестселлер, в Америке он вышел в прошлом июле. В России книга выйдет буквально на днях. В ней описано, как идти к американской мечте, это мотивационный материал. Вступление там написано Пашей Дацюком, а также описана история других хоккеистов: Кучерова, Панарина, Зайцева и Сошникова. Это моя четвёртая книга и третий бестселлер.