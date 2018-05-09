Мильштейн: после игр в течение 15 минут делаем Кучерову нарезки всех смен

«Звездой НХЛ становишься, когда заканчиваешь карьеру. Возьмите того же Павла Дацюка. Паша до сих пор учится, смотрит на других. Ты по-настоящему понимаешь, что являешься звездой, когда вешаешь коньки на гвоздь. В ситуации с Никитой могу рассказать один секрет. Когда он набрал сотое очко, я ему сразу позвонил после игры. Мы 25 минут говорили, чего ему не хватало, чтобы выбить 125 очков и над чем надо работать. Вместо того чтобы сказать: «Постой, ты меня поздравил, давай пока вместе отпразднуем». Про 100 очков в регулярном чемпионате он сразу забыл.

Никита постоянно работает над собой. Почти после каждой игры мы ему в течение 15 минут делаем нарезки всех смен, он пересматривает все смены. В первом раунде, когда «Тампа» играла с «Нью-Джерси» и стало понятно, что «молнии» пройдут дальше, Кучеров просил видеооператоров делать нарезки игры первого звена «Бостона». То есть он морально уже готовился к играм следующего соперника», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву

Полное интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате» сегодня.